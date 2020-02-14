شكران مرتجى أحدث أبطال "شارع شيكاغو".. وهذا دورها في المسلسل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - انضمت النجمة شكران مرتجى لقائمة أبطال مسلسل "شارع شيكاغو" وهو من إخراج محمد عبد العزيز وإنتاج شركة قبنض بالتعاون مع تطبيق وياك، ويعتبر هذا العمل أول أعمال النجمة السورية للموسم الدرامي المقبل.

وفي تصريح خاص لـ"فوشيا"، أعربت مرتجى عن سعادتها بالعمل للمرة الثانية مع المخرج محمد عبد العزيز بعد مسلسل "ترجمان الأشواق"، كاشفة عن أنها تؤدي شخصية "ستيلا" وسيكون حضورها خلال مرحلة الستينيات من القرن الفائت خاصة وأن العمل يتناول مرحلتين زمنيتين إحداها في الستينيات والثانية في المرحلة المعاصرة.

وأضافت مرتجى أن شخصيتها ستكون صاحبة "تياترو" وستجمعها معظم مشاهدها مع النجمين مهيار خضور وسلاف فواخرجي وهو ما يسعدها بعد أن شاركت هي وسلاف في مسلسل "بانتظار الياسمين" ليكون "شارع شيكاغو" ثاني عمل يجمعهما.

وحول طبيعة الشخصية، قالت مرتجى إنها تحمل خصوصية كبيرة، كما أنها تعمل على التفاصيل مع المخرج وهي سعيدة بالتعامل مع مخرج مثقف و واعٍ ويدرك ماذا يريد وكيف يستخرج أفكار الممثل ويتعاون معه.

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وأكدت أن الشخصية ستكون جديدة على مسيرتها الفنية لأنها قدمت شخصيات في ذلك الزمن ضمن أعمال البيئة الشامية فقط، لذلك سيكون جديدا على صعيد الشكل وعلى صعيد المضمون.

كما أعربت عن سعادتها لأن العمل يضم نخبة من النجوم السوريين الأمر الذي تفتقده الدراما السورية منذ زمن في الجمع بينهم، متمنية أن تكون النتيجة مرضية للجمهور.

يشار إلى أن "شارع شيكاغو" عمل اجتماعي يحاكي قصة فتاة دمشقية تدعى "ميرامار" تهرب برفقة بطل شعبي يدعى "مراد عكاش" لتواجه المجتمع والجهات التي تلاحقها في حقبة الستينيات، حيث تلجأ لتياترو في شارع شيكاغو الذائع الصيت، والذي كان يمثل وقتها الامتداد الحضاري والمعاصر للمجتمع الدمشقي، وينتهي الصراع بجريمة قتل غامضة تتكشف خيوطها في الوقت الحالي على يد محقق يعثر صدفة على ملف القضية فتتحول الحقبتان الزمنيتان لمرآتين تعكسان قصص الصراع والحب والتضحية والجمال.

وأعلنت شركة "قبنض" للإنتاج منذ إطلاق المؤتمر الصحافي الخاص بالعمل وبشكل متتالٍ عن انضمام نخبة من نجوم الدراما السورية إلى العمل منهم عباس النوري، نادين خوري، سلاف فواخرجي، مهيار خضور، أمل عرفة، نظلي الرواس، وغيرهم بينما أعلنت بالأمس عن انضمام شكران مرتجى.