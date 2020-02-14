مريم حسين في أول ظهور لها بعد خروجها من السجن! (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ظهرت الفنانة المغربية مريم حسين، لأول مرة في مقطع فيديو بثته عبر تطبيق سناب شات، وذلك بعد قيام السلطات الأمنية بدبي بالإفراج عنها، على خلفية قضيتها الشهيرة مع المحامي الإماراتي صالح الجسمي، والمعروفة إعلامية بقضية "هتك عرض".

ونشرت مريم حسين، مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي في ”سناب شات“، كواليس من مسلسل ”ليالي الشمال“ المقرر عرضه رمضان القادم، دون أن توضح إن كانت قد انضمت لأسرة المسلسل أم لا.

وكانت الفنانة المغربية مريم حسين، تم الإفراج عنها من محبسها الذي قضت فيه 11 يوما من أصل شهر، وفقا لما قررته محكمة دبي قبل قرابة ثلاثة أسابيع.

ووجهت مريم حسين الشكر لشيوخ وقادة دولة الإمارات، على ما بذلوه لقضاء حاجتها وإعادتها إلى ابنتها.

وأوضحت مريم حسين في بيان صدر عن مكتبها القانوني، ونشرت نسخة منه عبر حسابها في موقع ”إنستغرام“، قائلة: إن ”قضاء دولة الإمارات عادل ونزيه ولم يتوان عن إعطاء الحقوق لأصاحبها“.

وكانت الفنانة الكويتية مها محمد، قد أعلنت الإفراج عن الفنانة المغربية مريم حسين من محبسها، بعد 11 يوما فقط من إعلان القبض عليها من جانب الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية والعقابية في دبي، لتنفيذ الحكم الصادر بحقها من محكمة دبي بالحبس لمدة شهر، ثم الإبعاد عن دولة الإمارات.

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وقالت مها محمد التي دعمت مريم حسين بعد القبض عليها قائلة: ”يا ربي شنو تكون فرحة البنت الصغيرة بردة أمها الحمد لله، حمدا لله على السلامة مريم حسين“.

وكانت محكمة جنح دبي قد أصدرت حكما نهائيا غير قابل للاستئناف بإبعاد مريم حسين عن دولة الإمارات العربية المتحدة، وتخفيف عقوبة سجنها من 3 أشهر إلى شهر، وبراءة الإعلامي صالح الجسمي من التهم المنسوبة إليه.

وأصدرت المحكمة حينها حكما يقضي بإدانة الطرفين مريم حسين بالسب والقذف، وصالح الجسمي بالسب والقذف، وتم الحكم بدفع غرامة 100 ألف درهم مناصفة بين الطرفين، إضافة إلى إغلاق حساباتهما في سناب شات لمدة شهر.

كما سيتم دفع 5 آلاف درهم كغرامة متبادلة، وتقوم مريم حسين بدفع غرامة أخرى قيمتها 50 ألف درهم للطرف الثالث وفاء الخالدي، وبرأت المحكمة مريم حسين من تهمة التصوير وهي القضية الرئيسية، وهو ما يعد حكما ابتدائيا وعليه تم الاستئناف والذي كسبه الجسمي مؤخرا.