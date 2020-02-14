شريف إدريس يشارك في السباق الرمضاني بمسلسل "سلطانة المعز"

يشارك الفنان شريف إدريس في السباق الرمضاني المُقبل، بمسلسل "سلطانة المعز"، بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، وبدأ تصوير دوره فيه.

ويؤدي شريف في المسلسل شخصية رضا الخواجة، إذ تدور الأحداث في عالم الدراما الشعبية، الذي تقدم من خلاله غادة عبدالرازق، دور فتاة شعبية تقوم بإنفاق ما ورثته من والدها من أجل تربية أشقائها وتعليمهم، إلى أن تحدث مفاجأة صادمة تقلب موازين حياتهم رأسًا على عقب.

وأعرب عن سعادته بالمشاركة في المسلسل، الذي يجمعه للمرة الأولى بالمخرج محمد بكير، واثقًا أنه سيقدم عمل ممتع، ومؤكدًا أن الدور مهم والعمل ثري للغاية، خاصة في ظل وجود كوكبة من النجوم والممثلين المميزين، وهو ما يجعله يتوقع أنه سيكون إحدى العلامات الهامة في دراما رمضان 2020.

"سلطانة المعز" تأليف إياد إبراهيم، إخراج محمد بكير، بطولة غادة عبدالرازق، ومحمود عبدالمغني، وحسن حسني، ودينا، ومحمد حاتم.

Advertisements

قد يهمك أيضا:

غادة عبد الرازق تشارك جمهورها على " إنستغرام" بصورة مع أحفادها

غادة عبد الرازق تُهاجم "إعلام المصريين" عبر "إنستغرام"