محمد رمضان ينشر فيديو يؤكد فيه براءته

قدم الفنان المصري محمد رمضان دليل براءته من اتهامات ومزاعم الكابتن طيار المصري أشرف أبو اليسر الذي تم فصله من عمله في مهنة الطيران نهائيا ومدى الحياة، وذلك ردا على ما أورده خلال اليومين الماضيين من اتهامات لرمضان بالخداع بأنه سيلتقط صورة للذكرى وليس فيديو.

ونشر محمد رمضان فيديو على حسابه في “تويتر”، ظهر فيه وهو يجلس على كرسي مساعد قائد الطائرة، ودار حوار مع الطيار قال فيه محمد رمضان لمن يقوم بالتصوير: “صوّر الكابتن بقى”، فرد الطيار أشرف قائلا: “لأ إحنا نتصور سوا”.

وأضاف الطيار أشرف في المقطع موجها حديثه للفنان محمد رمضان: “هنا مفيش حكومة أنا الحكومة”، فضحك الفنان المصري على حديثه وتبادلا الأمر بطريقة كوميدية.

وأرفق محمد رمضان تعليقا على الفيديو نفى فيه عن نفسه الكذب، موضحا أنه لم يعرف قوانين الطيران المدني كي يخترقها، إضافة إلى أن الطيار لم يمنعه من الدخول للتصوير، كما أنه على علم بأن ما يتم تصويره هو “فيديو” وليس صورة، مشددا على أنه ورغم ذلك لن يتخلى عنه، وأعرب عن ثقته في أن سلطة الطيران المدني المصري ستلغي العقوبة ليعود إلى عمله.

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وقال رمضان: “أنا مكدبتش لما قولت إن الكابتن عارف ان في فيديو بيتصور، وأنا معرفش قوانين الطيران المدني ولو حضرته قالي ممنوع الدخول مكنتش هزعل، ومع ذلك قسما بالله لم ولن أتخلى عنه وربنا وحده يعلم بذلك وأنا واثق في عدل ورحمة ربنا ثم سلطة الطيران المدني، إن شاء الله هتلغي العقوبة ويرجع عمله”.

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