رامي جمال يطرح ألبوم أنا لوحدي السبت

يستعد الفنان رامي جمال، لطرح ألبومه الجديد "أنا لوحدي" غدًا السبت، في تمام الساعة الثانية ظهرًا.

وطرح رامي جمال، مؤخرًا أغنية "بيهم كلهم" عبر القناه الرسمية الخاصة به على موقع "اليوتيوب"، وتصدر قائمة التريند، كما حققت الأغنية أكثر من مليون مشاهدة.

كما طرح فيديو كليب أغنية "سقف" التي حققت نجاحا كبيرا ،وتصدرت التريند عدة ايام على "يوتيوب".

وكانت من ضمن عوامل نجاح الأغنية تصوير الفيديو كليب بطريقة عفوية، واشتراك عدد كبير من النجوم في الكليب وتصوير مقاطع فيديو لهم بجانب البهجة في كلمات الأغنية وألحانها وتوزيعها.

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"سقف" كلمات مصطفي حسن، وألحان بلال سرور، وتوزيع موسيقي وميكساج وديجيتال ماستر توما.

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