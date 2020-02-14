قرار جديد من المحكمة في قضية أحمد عز وزينة

أصدرت أمس (الخميس) محكمة الأسرة بمدينة نصر، قرارها بتأجيل النظر في الدعوى المقامة من الفنان أحمد عز، ضد الفنانة زينة، بشأن تمكينه من الإشراف على تعليم توأمه عز الدين وزين الدين، ونقلهما إلى مدرسة أخرى أقل تكلفة، لجلسة 26 آذار (مارس) المقبل، للنطق بالحكم.

وكان معتز الدكر، محامي زينة، قد قدم المستندات الدالة على تحريات المباحث عن ثروة عز، والتي قُدرت بـ12 مليون جنيه، عن دخله من أحد المسلسلات، بالإضافة إلى 20 مليون جنيه أخرى من ظهوره في أحد الإعلانات، بجانب بعض المبالغ التي تقاضاها عن مشاركته في بعض الأفلام والمسلسلات الأخرى.

كما دفع محامي زينة بعدم قبول الدعوى، لعدم وجود سند قانوني، مشيراً إلى أن عز، يمتلك ثروة، ويستطيع أن يتكفل بدفع المصاريف الدراسية لنجليه.

وجاءت دعوى عز بعدما قضت محكمة استئناف القاهرة بتأييد حكم أول درجة في الدعوى التي أقامتها زينة ضد الفنان أحمد عز بإلزامه بتأدية ما يساوي 30 ألف جنيه إسترليني أي ما يعادل "700 ألف جنيه مصري"، لتوأمه من الفنانة زينة "زين الدين وعز الدين" تحت بند مصروفات مدرسية لهما، مع دفع مبلغ 30 ألف جنيه مصري أخرى نفقة شخصية للتوأم، لكن زينة قدمت طعناً بالاستئناف على الحكم الصادر، بسبب أن مبلغ الزيادة لا يتناسب مع دخل مطلقها.

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واستند محامي الفنانة زينة، في تحديد قيمة المصاريف الدراسية للفنان أحمد عز إلى الأعمال السينمائية للمدعى عليه وحجم ثروته، مشيراً إلى أن قيمة المصاريف بالعملة الأجنبية، يرجع إلى أن المدارس الملتحق بها طفلاه مدارس دولية لا تقبل إلا بعملات أجنبية.

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