بوسي شلبي توجه رسالة مؤثرة لزوجها الراحل محمود عبد العزيز

وجهّت الإعلامية المصرية بوسي شلبي رسالة مؤثرة لزوجها الراحل النجم محمود عبد العزيز بمناسبة عيد الحب (فالنتين).

ونشرت في حسابها على موقع "انستغرام" صورة جمعتهما معاً، معلقةً بقولها: "ستظل أنت الحب كله وحشتنى".

وأضافت: "اللهم أرحم روحا صعدت إليك لم يعد بيننا وبينها إلا الدعاء.. اللهم أرحمها واغر لها وانظر لها بعين لطفك وكرمك يارب العالمين".

ووافت المنية محمود عبد العزيز في يوم 12 تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2016 بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 70 عاما في الساعة الثانية عشر ودفن بمقابر أم جبيبة بالورديان بالقرب من منزله الذي تربى فيه.

Advertisements

وما لا يعرفه الكثيرون ان محمود انفصل عن بوسي بعد شهر من زواجهما بعد نشوب خلافات بينهما، لكنه عاد لها مرة أخرى وظل متزوجاً منها حتى وفاته.

قد يهمك ايضاً:

بوسي شلبي تنفي شائعة مرض رجاء الجداوي بلقطات من منزلها

بوسي شلبي تكشف نقطة ضعف رانيا فريد شوقي