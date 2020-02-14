تهديد من صحافي لنانسي عجرم وعائلتها بالقتل

أظهرت لقطات تلفزيونية نشرتها صفحة معجبي النجمة نانسي عجرم في "انستغرام"، القاء القبض على أحد الصحافيين ممن هددّوا الفنانة اللبنانية وزوها الدكتور فادي الهاشم، بالقتل ثأراً لمحمد موسى المقتول في حادث اقتحام منزل العائلة.

وكانت عجرم وزوها الهاشم اتخذا صفة الادعاء الشخصي وبواسطة وكيلهما المحامي غابي جرمانوس بشكوى الى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان ضد المدعى عليهم وسيم زكور صاحب صفحة زكور احمد وجيه بشار (اعصار الصحافة الثائرة) على موقعي "فيسبوك" و"يوتيوب"، وكل من يظهره التحقيق، بجرم التهديد المنصوص عليه في المواد 574 و 575 و 578 عقوبات وجرائم القدح والذم المنصوص عليها في المادتين 582 و 584 عقوبات.

وفي أحدث تطورات القضية، كشف موقع "العربية.نت" نقلاً عن مصادر وصفها بالمطلعة على القضية أن عائلة الأخير قدمت إلى النيابة العامة التمييزية في جبل لبنان طلباً لتشريح جثته واستخراج الطلقات التي أصيب بها.

وأفادت بوجود علامات استفهام حول الجريمة يمكن أن تكشفها عملية التشريح. ونقل الموقع عن المصادر الذي رفضت كشف هويتها من أجل عدم التأثير على مجر التحقيق أنه من المرتقب انتهاء أعمال التشريح هذا الأسبوع قبل أن يسلم الجثمان للعائلة من أجل إتمام مراسم الدفن.

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كما ذكر بحسب المصادر نفسها أن تقرير الطبيب الشرعي الذي صدر بعد وقوع الحادثة لا يتضمن الأدلة التي يراعيها أي تقرير رسمي مثل تحديد المسافة الفاصلة بين مطلق النار والقتيل ونوع الرصاصات.

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