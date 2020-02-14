مصطفى حجاج يوجه رسالة لعمرو دياب بعد طرح ألبوم "سهران"

القاهرة – لايف ستايل وجه الفنان مصطفى حجاج، رسالة للفنان عمرو دياب بعد طرحه لألبومه الجديد "سهران" صباح أمس الخميس. ونشر حجاج، فيديو عبر حسابه على"انستجرام"، وعلق: "الهضبة عمرو دياب، مش اسم وخلاص.. دا اسم على مسمى". وقال مصطفى حجاج في الفيديو: "فعلاً الهضبة عمرو دياب، هضبة بجد.. ربنا يخليك لينا وتسعدنا، وتقدم أغاني وفن ومزيكا تحسسنا بالأمل وإن لسه الدنيا بخير بنجاحك واستمراريتك وذكائك وأغانيك الجميلة". وأضاف: "دايمًا بتقدم حاجات بنتعلم منها وبنتعلم منك.. ربنا يسعدك زي ما بتسعدنا". Advertisements ويضم ألبوم "سهران"لعمرو دياب 14 أغنية ما بين الرومانسي والمقسوم، أبرزها: "هيعيش يفتكرني"، "عم الطيب"، وغيرها من الأغاني. قد يهمك أيضا: شذى تهنئ عمرو دياب بألبومه الجديد ابنة تامر حسين تحتفل بعيد ميلادها مع عمرو دياب

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