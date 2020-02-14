آمال ماهر تطرح "ماتسبنيش" لعيد الحب

طرحت الفنانة آمال ماهر فيديو كليب أغنيتها الجديدة "ماتسبنيش" بمناسبة عيد الحب.
أغنية "ماتسبنيش" كلمات أمير طعيمة وألحان خالد عز وتوزيع نادر حمدي، ومن إنتاج شركة "فيولين"، والفيديو كليب تم تصويره في باريس مع المخرج العالمي نيهات أوداباسي.
وتستعد آمال ماهر لحفل "عيد الحب" الذي سيقام يوم الجمعة 14 فبراير 2020 في مسرح ماركي بالقاهرة الجديدة بمشاركة الفنان تامر عاشور والفنان ماجد المهندس.
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