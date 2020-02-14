فن ومشاهير

أول تعليق من أصالة على حفل عيد الحب

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حرصت الفنانة أصالة على التعبير عن سعادتها بالاحتفال بعيد الحب وسط جمهورها في مصر، وذلك من خلال إحيائها حفلًا في فندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وكتبت أصالة عقب انتهاء الحفل، عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام": "سعادة ما بعدها سعادة لما بغني بمصر".

جدير بالذكر أن الفنانة أصالة تحل ضيفة على أمسية فنية تُقام مساء اليوم الجمعة 14 فبراير، في أبوظبي.

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