أصالة تغني مع مصطفى شوقي أغنيته ملطشة القلوب

شاركت الفنانة أصالة الفنان الشاب مصطفى شوقي غناء أغنيته " ملطشة القلوب".

ونال غناء أصالة مع شوقي اعجاب جمهورهما في الحفل المقام بمسرح الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

خلال الحفل قدمت أصالة، مجموعة من أفضلرأغانيها، كما خصصت أغنيتها "مابقاش سر" كأغنية الفالانتاين.

وطلبت أصالة من السيدات من حضور الحفل آداء أغنية "سامحتك كتير " كما قدمت خلال الحفل اعتذارا للرجال.

وظهر على الفنانة أصالة التأثر الشديد خلال الحفل، وبدت كما لو كانت تغني لنفسها.

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يأتي هذا الحفل بعد انفصال أصالة عن زوجها المخرج طارق العريان.

وأحيت الفنانة أصالة، مؤخرا، حفلا غنائيا ضمن مهرجان فبراير الكويت، بدولة الكويت، وقدمت أصالة خلال الحفل مجموعة من أروع أغانيها منها "سواها قلبي"، ثم غنت "أبشري يا عين"، "كبير الشوق"، "كتر الله خيرك".

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