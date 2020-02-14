كاظم الساهر يُطلِق أغنيته الجديدة في الرياض









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: قدَّم الفنان العراقي كاظم الساهر جديده من الأعمال خلال الحفل الذي أحياه في المملكة العربية السعودية. حيث طرح على مسرح أبو بكر سالم في الرياض أغنيته الجديدة "آه وأهين من غيرتها" بالإضافة لنسخةً جديدة من أغنيته الوطنية "سلام عليك"، بالتزامن مع الاحتجاجات التى تشهدها بغداد ومدن العراق، والتي جاءت بتوزيعٍ حديد وبلحنٍ يختلف بنسبةٍ قليلة عن السابق للأغنية.





هذا وشارك "الساهر"، مجموعة من اللقطات والصور من الحفل عبر حساباته الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي، فيما تداول محبوه بعض الفيديوهات الطريفة من الحفل وبينها لقطة نشرتها الشابة التي احتفظت بالشال الذي رماه للجمهور واعتبرت نفسها محظوظة.