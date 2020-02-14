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""الخليج 365"" من بيروت: وافق قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور على الطلب الذي تقدمت به رحاب بيطار، المحامية السورية وكيلة عائلة محمد الموسى الذي قُتِلَ في الشهر الماضي بمنزل الفنانة نانسي عجرم وزوجها الطبيب فادي الهاشم في محلة نيو سهيلة في كسروان. حيث سيتم تشكيل لجنة من أطباء شرعيين على أن يرافقها طبيب سوري لفحص جثة القتيل، لإعادة الخبرة الطبية كما ورد في تدوينة الوكيلة القانونية، على أن يتم إبلاغ القاضي منصور بما تم التوصل اليه.

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كانت هذه تفاصيل خبر لجنة أطباء شرعيين للكشف على جثة القتيل بمنزل نانسي عجرم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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