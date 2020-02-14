شكرا لقرائتكم خبر عن شريهان لـ أحلام فى عيد ميلادها: "يا رب كل أيامك وعمرك حب × حب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت النجمة شريهان صديقتها الفنانة الإماراتية أحلام بعيد ميلادها، بكلمات رقيقة على حالتها الخاصة بموقع "إنستجرام"، اليوم الجمعة، وقالت: "تستحقى يا غاليتى وحبيبتى وصوت من أصوات قلبى كل الحب والنجاح والسعادة والاحترام والسلام حقك وقليل عليكى. أخجل من أن تكون معايدتى لكى مجرد رسالة. فما فى قلبى لكى هو أكثر بكثير من مجرد رسالة. يا رب كل أيامك وعمرك حب × حب × حب".



شريهان تعايد احلام

واحتفل زوج الفنانة أحلام الإمارتية بعيد ميلادها الذى وافق أمس الخميس الموافق 13 فبراير، وشاركت متابعيها بمجموعة فيديوهات من الاحتفال عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، يظهر قالب حلوى على شكل قلب وآخر عليه صورتها، مصحوبا بتعليق:"ما أعرف كيف أجازيك حبيبى بس دايم بدعى ربى سبحانه يخليك لي ولا يفرقنا لاني ما أقدر أعيش من غيرك #احبك".

فيما حرصت النجمة أنغام علي تهنئتها، حيث علقت قائلة :"عقبال ميت سنة فى صحة ونجاح ياحبيبتي"، كما علقت الفنانة الشابة ماريتا الحلاني قائلة: "عقبال المية يا ملكة بحبك واشتقتلك كتييير".

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وكانت قد علقت الفنانة أحلام علي ظهور نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية كايلي جينر بفستان أرتدته أحلام منذ 6 سنوات خلال مشاركتها فى برنامج "اراب ايدول"، من تصميم توم فورد، حيث نشرت أحلام صورتها إلى جانب صورة كايلي، معلقة ساخرة " تعبت منهم والله".

يذكر أن الفنانة أحلام أثارت حالة من الدهشة و الجدل مؤخرا خلال إحيائها حفلا غنائيا ضمن فعاليات موسم الرياض بمجوهرات ملفتة تقدر قيمتها بـ7 ملايين دولار أمريكي، من تاجر الألماس اللبناني سامر حليمة.

وكشفت تقارير إعلامية أن أحلام سافرت إلى لندن خصيصاً من أجل الاتفاق مع تاجر الألمان سامر حليمة على القطع التي سوف تطل بها، فصمم لها عقداً وقرطاً من أحجار الألماس الأصفر والزمرد الأخضر، لتصبح إطلالة النجمة الإماراتية فى حفل الرياض أغلى إطلالة لنجمة عربية بلا منازع.