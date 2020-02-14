شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلاد سهير البابلى.. ارتدت الحجاب بسبب الشعراوى وزوجها أسلم بسببها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل الفنانة القديرة سهير البابلى، اليوم الجمعة 14 فبراير، بعيد ميلادها الذى يتزامن مع احتفالات عيد الحب، ويطلق عليها الجمهور لقبين هم، "سوسكا"، كما كان اسمها في مسرحية "العالمة باشا"، أما الاسم الثانى فهو "بكيزة هانم بنت الأصول"، وهو اسم شخصيتها بمسلسل "بكيزة وزغلول" التى قدمته بمشاركة الفنانة إسعاد يونس، كما حققت نجاحا كبيرا من خلال العديد من الأعمال الفنية منها "مدرسة المشاغبين"، "مسرحية ريا وسكينة"، وغيرها





كشفت الفنانة سهير البابلى أن سبب ارتدائها الحجاب عام 1992 كان لسببين، الأول أن الإمام الراحل محمد متولي الشعراوي كان صاحب الفضل في ذلك، وأنه لم يقل لها نصا اتركى الفن أو اعتزلى، ولكنه شجعها على اختيار وتنقية أدوارها، أما السبب الثاني فقالت إنها خجلت كون ابنتها ارتدت الحجاب وهي في سن صغيرة، بينما هي كانت مهتمة بالفن، وهو ما دفعها للخوف.

Advertisements





تزوجت سهير البابلى عدة مرات أولهم من رجل الأعمال محمود الناقوى، وهى الزيجة التي أسفرت عن ابنتها الوحيدة نيفين، ولكنهما انفصلا بسبب حبها للفن والتمثيل، ثم تزوجت مرة ثانية من المطرب والملحن منير مراد الذى أشهر إسلامه من أجل حبه وتعلقه بها، ولكن الغيرة دبت بينهما ليقررا الانفصال دون أن تنجب منه وبعد الانفصال تزوجت من الجواهرجى أشرف السرجانى، وبعد وفاته تزوجت من رجل الأعمال محمود غنيم، ثم كانت زيجتها الأخيرة من الفنان أحمد خليل الذى انفصل عنها بسبب غيرته الشديدة عليها.

يذكر أن سهير البابلي ، بدأت مسيرتها الفنية بالتحاقها بمعهد الفنون المسرحية ومعهد الموسيقى في نفس الوقت، وعملت في المسرح، وقدمت مسرحية "شمشون وجليلة" ومسرحية "سليمان الحلبي"، وشاركت في بطولة مسرحية مدرسة المشاغبين و"نرجس"، و"ريا وسكينة"، و"على الرصيف"، "بكيزة وزغلول"، بالإضافة الى انها قدمت حوالي 42 فيلما خلال مسيرتها الفنية.