شكرا لقرائتكم خبر عن زينة تحتفل بعيد الحب بطريقة كوميدية ساخرة.. اعرف قالت ايه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بطريقة كوميدية، سخرت الفنانة زينة من مراحل احتفال الفتيات في مصر بعيد الحب، ونشرت النجمة زينة من خلال حالتها الخاصة على موقع "انستجرام"، اليوم الجمعة، صورة تجسد مراحل الاحتفال بعيد الحب في مصر، حيث ظهرت في النصف الأول من الصورة كفتاة فى مرحلة الخطوبة وهى تبتسم بطريقة رومانسية لخطيبها، وفى النصف الآخر من الصورة ظهرت بملابس المنزل المتعارف عليها للأمهات في البيوت وتنظر بطريقة مختلفة تمام عن الأولى.



زينة تسخر من الستات فى عيد الحب

واحتفلت النجمة زينة، بعيد ميلادها مع صديقاتها من خارج الوسط الفني، حيث حرصت على مفاجأتها والاحتفال معهن بهذه المناسبة، بإقامة حفل في أحد أماكن السهر بأكتوبر، وسط أجواء من البهجة والفرحة، لاسيما أن اللاتى قمن الحفل هن صديقات الطفولة للنجمة زينة وتربطها بهن علاقة قوية.

Advertisements

وكانت زينة قد تم تكريمها مؤخرًا في ختام مهرجان كازا آرت الذى أقيم مدينة الدار البيضاء "كازابلانكا" بالمغرب، كأفضل ممثلة عربية فى السينما عن دورها فى فيلم "الفلوس"، حيث شهد الحفل أيضًا تكريم محمد حماقى كأفضل مطرب عربى، وإسعاد يونس كأفضل مقدمة برامج عربية وتسلم التكريم بدلاً منها حازم شفيق المنتج الفنى لبرنامجها "صاحبة السعادة" ورئيس قناة الحياة، كما تم تكريم الفنانة اللبنانية ماجى بوغضن كأفضل ممثلة عربية فى الدراما.

ويعرض لزينة حالياً فيلم "الفلوس" الذى انطلق بدور العرض المصرية والعربية يوم 25 من ديسمبر الماضى ويحقق نجاحات جيدة على مستوى شباك التذاكر، والعمل قصة تامر حسنى، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، ويشارك فى بطولته إلى جانب تامر حسنى وزينة كلاً من محمد سلام، عائشة بن أحمد، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف، مثل أحمد السقا ومى عز الدين.

تدور أحداث فيلم "الفلوس" حول سيف، وهو نصّاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية حلا- زينة، ليساعدها فى استعادة أموالها من نصّاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التى تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.