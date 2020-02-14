شكرا لقرائتكم خبر عن "فلانتين أسري".. روجينا تحتفل بعيد الحب بصور مع أشرف زكي وبناتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في أجواء أسرية خالصة ابتهاجا بحلول احتفالات الفلانتين داي المواكبة ليوم 14 فبراير من كل عام، احتفلت الفنانة روجينا بعيد الحب مع زوجها الفنان الكبير أشرف زكى وبناتها، ونشرت روجينا على حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، اليوم الجمعة، مجموعة من الصور تجمعها بزوجها وبناتها وعلقت عليها قائلة: "كل عيد حب وأنتوا الحب.. كل سنة وأنتوا حب عمرى وانتوا حياة قلبى❤️❤️❤️".



روجينا تحتفل بعيد الحب

وكانت قد سافرت الفنانة روجينا إلى العاصمة اللبنانية بيروت، لاستكمال تصوير مشاهدها فى مسلسل "أسود فاتح" مع النجمة هيفاء وهبى، وذلك بعد ما صورت المشاهد الأولى لها مع أسرة العمل الشهر الماضي، قبل عودتها إلى القاهرة قبل أسبوعين لارتباطها بتصوير مسلسل ثان، وهو "البرنس" مع محمد رمضان والمخرج محمد سامي، والمقرر عرض العملين في شهر رمضان المقبل أيضاً.





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كما افتتحت روجينا مشاهدها الأولى في "البرنس" مع انطلاق التصوير واحتفالها مع القائمين على العمل بتقطيع التورتة، قبل سفرها إلى لبنان، حيث تتعاون مع محمد رمضان والمخرج محمد سامى للمرة الثانية في الدراما بعد تقديمهم "الأسطورة" من تأليف محمد عبد المعطى في عام 2016 وحقق نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى وقت عرضه.

وتخوض روجينا السباق الرمضانى المقبل بـ "أسود فاتح" والذي تجسد فيه شخصية زوجة الفنان ناصر سيف والصديقة المقربة لبطلة العمل هيفاء وهبى، بينما تجسد فى "البرنس" دور زوجة أحمد زاهر، وتعود بالمسلسلين الى الدراما المصرية بعد غيابها العام الماضى، حيث قدمت آخر أعمالها "كلبش 2" مع النجم أمير كرارة والمخرج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى.

مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، أنعام الجريتلى وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى حول صراع الإخوة بعد وفاة الأب.