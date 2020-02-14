شكرا لقرائتكم خبر عن هبه طوجى تطرح "برومو" كليبها الجديد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت النجمة اللبنانية هبة طوجى برومو لكليبها الجديد، وذلك من خلال حسابها على "تويتر"، حيث نشرت برومو الكليب ولم تعلق سوى بكلمة soon "قريبا"، وكما نشرت هبه تغريدة قالت فيها "ما بتقدر تطفي القمر"، الأمر الذى جعل الجمهور يخمن أن هذه هى اسم الكليب الجديد.

هبه طوجى غنت لمصر أغنية "سلم على مصر"، طرحتها فيديو كليب، من تأليف نادر عبد الله، وألحان أسامة الرحبانى.

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تخوض الفنانة هبة طوجى تجربة الدراما التلفزيونية فى عمل تلعب بطولته أمام الفنان عابد فهد، من إخراج محمد لطفى، وتأليف نادية الأحمر.

المسلسل عبارة عن 10 حلقات ستعرض خارج السباق الرمضاني، وسيجمع بين الفنان الكبير عابد فهد وطوجى التى تخصصت فى مجالى الإخراج والتمثيل فى لبنان والحاصلة على شهادات من أهم مدرستى تمثيل فى الولايات المتحدة الأمريكية، "ستيلا أدلر" و "نيويورك فيلم أكاديمى".

يُذكر أن هبة طوجى بطلة لأربعة أعمال مسرحية رحبانية وتألقت بدورها "إزميرلدا" ضمن مسرحية "نوتر دام دو باريس" وتعاونت مع أهم الشركات العالمية كـ"ديزنى" ، ووقوفها على أكبر مسارح الوطن العربى والعالم.