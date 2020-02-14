محامي مدحت العدل يكشف لـ"الخليج 365" تطورات أزمة سطو "أوبر" على أعماله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

أكد القانوني حسام لطفي، محامي الكاتب مدحت العدل، أن مسؤولي شركة أوبر، تواصلوا عبر مستشارهم القانوني معه، بشأن الشكوى المقدمة إلى الرقابة على المصنفات، والتي يتهم بها الشركة بالتعدي على حقوقه مؤلفًا لأفلام "صعيدي في الجامعة الأمريكية" و"همام في أمستردام".

وقال لطفي في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "من المقرر عقد جلسة مع مسؤولي الشركة يوم الاثنين المقبل، لكن هذا لن يؤثر على استمرار الإجراءات القانونية الخاصة بالتعدي على حقوق د. مدحت العدل واستغلال أعماله بالمخالفة لقوانين حماية الملكية الفكرية".

وأضاف: "نوايا الشركة لحل النزاع ليست واضحة؛ لأنهم سبق وحددوا موعدًا يوم الثلاثاء الماضي، وكان هناك اتفاق لسداد المستحق نظير استغلال الأعمال، ولكنهم لم يلتزموا ولم يحضروا".

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وقدم الكاتب مدحت العدل أمس الخميس، عبر محاميه حسام لطفي، شكوى رسمية إلى رئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، اتهم فيها شركة "أوبر" للنقل الجماعي بالتعدي على حقوقه مؤلفًا لقصص وأغاني أفلام "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، و"همام في أمستردام".

وقال العدل في الشكوى المُرسلة، إنه فوجئ بقيام الشركة بطرح إعلانٍ، مستغلة شخصيات ابتكرها بالفيلم، عبر موقعها الإلكتروني، وفي إطار ديكور خاص للربط بين الإعلان والفيلم خارج السياق الذي قدمت به بالعمل السينمائي، وهو ما يمثل مساسًا بحقوقه مؤلفًا.

وأضاف: "أن الشركة رغم حصولها على ترخيصٍ باستغلال أغنية واحدة فقط، من أغاني فيلم (صعيدي في الجامعة الأمريكية)، إلا أنها تعدت على حقوقه بضم أغنية أخرى من فيلم (همام في أمستردام) بدون إذن وتصريح".

وطالب العدل بالشكوى التي أرسلها عبر محاميه المستشار القانوني حسام لطفي، بأن تتخذ الرقابة على المصنفات الفنية ما يلزم؛ لحفظ حقوقه، وفقا لقوانين حقوق الملكية الفكرية.