محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
طالب مطرب المهرجانات حمو بيكا، نقابة المهن الموسيقية، بإعادة النظر في رفض منحه تصريح للغناء في مصر.
وقال "بيكا" في مداخلة مع برنامج "آخر النهار"، مع الإعلامي تامر أمين، إنه شعر بالضيق بعد حصول حسن شاكوش على تصريح بالغناء، قائلًا: "الموضوع ده تعبني نفسيًا، لما ألاقي كله شغال وأنا لأ، وأنا قبل الناس دي كلها، وعامل ضجة في مصر بأغانيا، والأغاني اللي بيشتغلوا بيها أنا اللي عاملها".
وتابع: "ناكل عيش منين أنا واللي معايا، النقابة لو شايفة ان صوتي وحش تديني تصريح مش كارنيه، ومستعد اخضع لكل الشروط"، موضحًا: "الأغنية هصنفها قبل ما أغنيها".
ورفضت نقابة المهن الموسيقية، منح حمو بيكا تصريحًا لغناء المهرجانات، وأوقفت أكثر من حفل له.
كانت هذه تفاصيل خبر تعبت نفسيًا بسبب شاكوش.. حمو بيكا يوجه رسالة للموسيقيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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