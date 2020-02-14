في عيد الحب.. إيمي طلعت زكريا لوالدها: "هعلم ولادي يحبوك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرصت الفنانة إيمي طلعت زكريا، على الاحتفال بعيد الحب اليوم 14 فبراير، بتذكر والدها الفنان الراحل ببعض العبارات الحزينة.

ونشرت إيمي، صورًا تجمعها مع والدها عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلقت: "في حب أبي، كل سنة وأنت في حياتي وقلبي أغلى وأجمل حبيب.. إنت مش أبويا، إنت كل عمري اللى فات واللي هعيشه لحد لما أقابلك".

وأضافت: "هعلم ولادي يحبوك من كلامي عليك، إحساسي هيوصلهم إن كان ليهم جد عظيم والناس كلها بتحبه وتحترمه.. مش لاقية كلام يوصف اللي جوايا ليك يا حب عمري.. اشتقتلك يا أبي.. ربنا يرحمك ويجمعني بيك يا رب على خير، علشان تعرف انت واحشني إزاي.. بحبك وكل لحظة وإنت حبيبي وعمري يا طاطا".

يُذكر أن الفنان الراحل طلعت زكريا، توفي يوم 8 أكتوبر الماضى، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 59 عامًا، حيث تدهورت حالته الصحية، وتم نقله لأحد مستشفيات السادس من أكتوبر، ليتوفى بها.

