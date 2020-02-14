أغنية لعامر منيب غناها "الهضبة" ورسالة سمية الخشاب للمرأة.. تصريحات نجوم "الفن×أسبوع"

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منى الموجي:

أسبوع حافل بتصريحات أهل الفن، في مختلف البرامج التليفزيونية على القنوات الفضائية، كان أبرزها: ظهور بنات الفنان الراحل عامر منيب، واللائي كشفن في حلقة جديدة من برنامج "معكم" عن الأغنية التي نفذها الملحن عمرو مصطفى احتفالًا بميلاد إحداهن والتي أصبحت أشهر أغاني "الهضبة" عمرو دياب، بعد تغيير كلماتها، ووائل جسار يكشف عن مطلع أغنيته الجديدة، وحفيد شادية يتحدث عنها في شهر ميلادها، وغيرها من التصريحات التي نستعرض أبرزها في السطور التالية..

وائل جسار

كشف الفنان وائل جسار، عن تفاصيل مشاركته في احتفالية عيد الحب المقامة في ستاد القاهرة، اليوم الجمعة.

وقال "جسار"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، المعروض على فضائية "دي إم سي"، إن الحفلة سيكون بها بهاء سلطان وتامر حسني وأحمد شيبة ونانسي عجرم، مضيفًا أنه يجهز أكثر من 10 أغاني للمشاركة بها في احتفالية اليوم، منها "مشيت خلاص، خليني ذكرى".

وأضاف "بعد أسبوعين فيه مفاجأة، أنا دلوقتي بصور أغنية (متغبش ثواني) للملحن حبيبي وأخويا وليد سعد، إنتاج لايف ستايل ستوديوز، إن شاء الله تنال إعجاب الناس وهتكون رومانسية"، وغنى مقطع صغير منها، يقول كلماته "ده وانت معايا بتوحش قلبي وعيني، طب وانت بعيد عن عيني انا ممكن ايه يجرالي أرجوك متغبش ثواني، ده أنا وانت معايا مبقتش بخاف عليا حبيت طعم الحنية وعشقت حياتي الجاية ومكانك هو مكاني، أنا عشت حياتي ومتأثرتش بيها غير لما لقيتك فيها وعرفت إن الأيام كده أحلى معاك".

بنات عامر منيب

استضافت المذيعة منى الشاذلي في حلقة جديدة من برنامجها "معكم" بنات الفنان الراحل عامر منيب، وتحدثن عن والدهن، وكشفن عن اسم الأغنية التي لحنها الفنان عمرو مصطفى بمناسبة ميلاد "زينة"، الابنة الوسطى لعامر.

وقالت الابنة الكبرى "الأغنية بتقول (مبروك يا عامر يا منيب بنتك زينة يحميهالك الله)"، وهو اللحن الذي غناه الفنان عمرو دياب تحت عنوان "العالم الله".

حفيد شادية

كشف كمال زادة حفيد الفنانة شادية عن كواليس من حياة الفنانة الراحلة، مضيفًا أنه كان حريص على زيارة جدته أسبوعيًا.

وأضاف "زادة" خلال لقائه في برنامج "كل يوم"، المعروض على فضائية "ON E"، أنه في أواخر أيام الراحلة شادية الذاكرة لديها لم تكن حاضرة، وبدأت تفقد جزءًا منها شيئًا فشيئًا، وكانت تتذكر مجموعة من أصدقائها وتتقبل حضورهم في البيت.

وأضاف حفيد الفنانة شادية، أن العائلة كانت تطلق اسم "شوشو" عليها خاصة أن الراحلة لم تنجب، لذلك كانت تعتبر كل أبناء أخواتها أبنائها أيضًا، مشيرًا إلى أنه في أواخر أيام الفنانة شادية أغلقت على نفسها ولم تقابل أحدًا إلا أفراد الأسرة فقط.

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جميلة عوض

قالت الفنانة جميلة عوض في حلقة من برنامج "القاهرة الآن"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "الحدث": "كنت عايشة مع جدي وبابايا وجدتي وأعمامي، في نفس البيت، مش عارفة من امتى حسيت اني عايزة أمثل، وجدي اتوفي وأنا صغيرة حوالي خمس سنين، فاكرة اني كنت بستناه بعد المسرح كنت ببقى أنا الوحيدة الصاحية مع جدتي".

يسرا

تحدثت الفنانة يسرا في إحدى فقرات برنامج "إم بي سي تريندينج" المعروض على قناة إم بي سي4، عن إطلالتها في حفل توزيع جوائز الأوسكار 92.

وقالت يسرا "مبسوطة إني هحضر الأوسكار"، وتابعت "مبسوطة وفرحانة أوي بالفستان عملهولي زهير مراد في يومين الحقيقة، وعندي فستان جورج حبيقة لونه أحمر وجميل، عشان فيه كذا حفلة، الشنطة بقالها فترة عندي معمولة في لبنان والمجوهرات بنت جديدة عملتهالي ومي الاستايليست هي اللي اختارتهم".

وكشفت أنها تحب التعرف على جوليا روبرتس وميريل ستريب، متابعة "صادف اني قابلت كيت بلانشيت وقعدت معاها ست جميلة في كل حاجة وممثلة رائعة".

وعن رأيها في الفيلم المصري الذي يستحق الترشح لجائزة الأوسكار، سواء قديم أو جديد، أجابت "أتصور أن فيلم (عمارة يعقوبيان) يترشح للأوسكار لأنه معمول وقتها بشكل مضبوط في كل الأحوال".

نيللي كريم

وعرض نفس البرنامج أجزاء من تصريحات الفنانة نيللي كريم، في ندوة أقيمت لها ضمن فعاليات مهرجان أسوان لأفلام المرأة، وقالت "عمري ما رتبت أمثل خالص، حبي الأول ولازال للباليه والأوبرا، التمثيل نجحت منجحتش كان عادي وقتها، جه لأمي تليفون انهم عايزني أمثل في مسلسل بطولة الفنانة فاتن حمامة قلتلها أكيد حد بيهزر، بعديها كنت في صوت القاهرة بمضي مسلسل تاني خالص لقيت حد بيكلمني بيقولي إن مدام فاتن بتدور عليكي عشان عايزاكي في مسلسل".

سمية الخشاب

وتحدثت الفنانة سمية الخشاب عن تفاصيل أغنيتها الجديدة "عربية أنا"، في برنامج "MBC Trending"، وقالت "كان نفسي أعمل حاجة للمرأة العربية بعدما قدمت (بتستقوى) اللي كانت عن قضية، لكن (عربية أنا) بمدح في المرأة العربية ببرز سماتها وحلاوتها من جوه".

وتابعت "رمز انك تخبطي السيف في الأرض فيطلع نار تدل على القوة، وأنها بتعمل المستحيل، وجعلتها تمسك بالشعلة لأن ده معناه أنها قيادية دايما، وورا كل الحاجات الناجحة بتربي أولاد ويطلعوا رجالة يحموا بلد وعلماء، الأم اللي بتعمل كل ده، وبقول لكل ست انتي أقوى من أي حد بإرادتك وشخصيتك ووجودك وقوتك، الست تقدر تتحمل اللي مفيش مخلوق يقدر يتحمله".