ماذا قدمت رانيا يوسف لجمهورها في أولى حلقات برنامجها الجديد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: حرصت الفنانة رانيا يوسف، على إطلاق أولى حلقات برنامجها الجديد "وصفات رانيا"، تزامنًا مع الاحتفال بعيد الحب. وشاركت "رانيا"، متابعيها الحلقة الأولى من برنامجها عبر حسابها بـ"تويتر"، وظهرت خلالها وهي تطهو "بطاطس باللحمة المفرومة". Advertisements برنامج "وصفات رانيا"، يتناول كل ما يتعلق بالمطبخ والطهي ووصفات الطعام. ويعرض لرانيا يوسف حاليًا بدور العرض فيلم "دماغ شيطان"، بينما تنتظر عرض فيلم "صندوق الدنيا" يوم 19 فبراير الجاري. كما تشارك في مسلسل "مملكة إبليس"، تأليف محمد أمين راضى وإخراج أحمد خالد موسى.



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