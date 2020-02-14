قبل مباراة السوبر أمام الترجي.. عزيز الشافعي يؤازر لاعبي الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر: حرص الملحن عزيز الشافعي، على دعم ومؤازرة لاعبي الزمالك قبل لقاء السوبر الأفريقي المقرر إقامته مساء اليوم الجمعة، أمام فريق الترجي التونسي في تمام الساعة السادسة مساءً. وكتب الشافعي، عبر حسابه على "تويتر"، قائلاً: "أنصر يا رب الأبطال.. معاكوا نكمل المشوار.. بإيدينا نرفع نادينا". Advertisements وأضاف: "واحنا بأعلى صوت دايمًا هنقول.. الزمالك.. الزمالك فريقي.. الزمالك هفضل وراه علطول.. الزمالك البطل الحقيقي.. الزمالك.. انصرنا يا الله". يذكر أن مباراة السوبر الأفريقي، التي تجمع بين الزمالك والترجي التونسي، ستُقام على ملعب الغرافة القطري، حيث يخوض الزمالك اللقاء بصفته بطل النسخة الماضية من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، بينما يخوضه الترجي بصفته بطل آخر نسخة بدوري أبطال أفريقيا.

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