بالصور| تشييع جنازة العميد الأسبق لمعهد السينما وسط حضور تلاميذه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شيعت أسرة الدكتور شوقي علي، العميد الأسبق لمعهد السينما، جثمانه إلى مثواه الأخير، عقب أداء صلاة الجنازة عليه، بعد صلاة الجمعة.

وخرجت الجنازة التي حرص على حضورها عدد كبير من أبناء ومحبي وتلاميذ شوقي، من جامع الأشجار بحي الأشجار.

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كان الدكتور شوقي علي، العميد الأسبق لمعهد السينما، توفي قبل ساعات بعد صراع طويل مع المرض.

وكتب مهندس الديكور محمد مراد عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله أستاذنا ومعلمنا ووالدنا جميعا د. شوقي علي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم".

والراحل هو والد الدكتورة سعاد شوقي الأستاذ في معهد السينما ورئيس المركز القومي للسينما.