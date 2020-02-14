مخرج "حفلة 9" يحتفل بفريق مسلسل غادة عبدالرازق الجديد "سلطانة المعز"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشفت الفنانة غادة عبدالرازق، عن المفاجأة التي أعدها لها المخرج عبدالمنعم ربيع، مخرج فيلمها الجديد "حفلة 9"، خلال تصوير مسلسلها "سلطانة المعز"، المقرر عرضه في رمضان المقبل.

ونشرت غادة، صورًا من المفاجأة وهي عبارة عن تورتة رُسم عليها صورتها بجانب اسم المسلسل، وذلك عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلقت: "ميرسي لمنتج ومخرج فيلمي حفلة ٩ بعمل مفاجأة لكاست عمل مسلسل سلطانة المعز في التصوير".

مسلسل "سلطانة المعز"بطولة غادة عبدالرازق وشريف منير ومحمود البزاوي، وهو من إخراج محمد بكير وتأليف إياد إبراهيم.

فيما يشارك في بطولة فيلم "حفلة 9" غادة عبدالرازق، وطارق صبري، وطارق لطفي، كمال أبو رية، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي أكشن، وإخراج عبدالمنعم ربيع، وتأليف عمر عبدالحليم، ومن المقرر عرضه خلال الصيف المُقبل.