تعليق جديد من “محمد رمضان” يدافع عن نفسه بشأن واقعة الطيار الذي دمر مستقبله

قام الفنان المصري “محمد رمضان” بإعادة نشر الفيديو الذي تسبب بفصل الطيار أشرف أبو اليسر، وذلك بعد وقفه نهائيًا من قبل سلطة الطيران المدنى.

وعلق “رمضان” على الفيديو بقوله: “أنا لم أكذب حين قلت أن الكابتن عارف أن في فيديو بيتصور.. وأنا لا أعرف قوانين الطيران المدني ولو حضرته قال لي ممنوع الدخول لم أكن سأغضب.. ومع ذلك قسمًا بالله لم ولن أتخل عنه وربنا وحده يعلم بذلك، وأنا واثق في عدل ورحمة ربنا ثم سلطة الطيران المدني، إن شاء الله ستقوم بإلغاء العقوبة ويرجع عمله”. وكان الطيار “سامح الحفني” رئيس سلطة الطيران المدني المصري، قد أصدر بيان أكد فيه أنه تم فتح تحقيق في الواقعة، وثبت مخالفة الطيار لقانون الطيران المدنى المصرى رقم 28 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 136 لسنة 2010، وبناءً عليه فقد تم اتخاذ قرار إلغاء رخصة الطيار قائد الرحلة نهائيًا وسحب رخصة الطيار المساعد لمدة عام.