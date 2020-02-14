بيان من “الطيران المصري ” بشأن الطيار المفصول بسبب محمد رمضان

أصدرت وزارة الطيران المدني المصرية بيانا جديدا بشأن أزمة الفنان محمد رمضان والطيار المفصول، والتي تجدد الجدل بشأنها خلال الأيام الأخيرة الماضية. وقال رئيس سلطة الطيران المدني المصري الطيار سامح الحفني، إنه “بشأن واقعة مقطع الفيديو المصور لأحد الفنانين المشهورين داخل قمرة قيادة إحدى الطائرات التابعة لشركة طيران مصرية، أجرت سلطة الطيران المدني وكافة الجهات المختصة في حينه، تحقيقا دقيقا للتأكد من الواقعة وملابستها”.

وأضاف الحفني في البيان، أنه “وفقاً لما ورد بنتائج التحقيق واعتراف قائد الرحلة بصحة الواقعة ومخالفة قانون الطيران المدني المصري رقم 28 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 136 لسنة 2010، تم اتخاذ قرار إلغاء رخصة الطيار قائد الرحلة نهائيا وسحب رخصة الطيار المساعد لمدة عام”. أوضح: “القرار يأتي من منطلق التزام وزارة الطيران المدني والشركات والهيئات التابعة لها بالتشريعات والقوانين المنظمة لصناعة النقل الجوي والتي تضع إجراءات السلامة الجوية في مقدمة أولوياتها”.