نشرت بدور البراهيم، عبر حسابها على “سناب شات”، هدية زوجها لها بمناسبة عيد الحب، وكتب لها عليها: “كل عام وأنتي الحب يا أجمل وأرق زوجة بالدنيا يابدور”. وأظهرت الصور أن الهدية التي قدمها زوج “بدور” كانت عبارة عن حلق وعقد ماركة كارتير.
كما كشفت بدور عن ميول زوجها الرياضية بكتابة عبارة على إحدى الصور قائلة : “يشجع الهلال”. وأعلنت بدور في وقت سابق، أن مهر زواجها بلغ مليون ريال، فيما لم تكشف عن هوية زوجها حتى الآن. يذكر أن بدور وزوجها يقضيان شهر العسل حاليا في باريس ويستمتعان بزيارة المعالم السياحية في فرنسا.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد مهر المليون.. شاهد: “بدور البراهيم” تتلقى هدية من زوجها في عيد الحب وتكشف عن ميوله الرياضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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