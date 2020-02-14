ليلى السايس : زمن مونتاج النيجاتيف انتهي في صناعة السينما الحديثة

أعربت المونتيرة ليلى السايس، عن سعادتها بتكريمها خلال حفل ختام مهرجان الدولي لأفلام المرأة لتكريم 3 من صانعات السينما، والذي من المقرر إقامته غدًا السبت.

وقالت المونتيرة ليلي خلال الندوة التي إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة لتكريم 3 من صانعات السينما: زمن مونتاج النيجاتيف انتهي في صناعة السينما الحديثة وأنا كنت أعمل في المونتاج وقدمت ما يزيد عن ٢٥٠ فيلم روائي طويل حتى الألفية الجديدة، كما تعاملت مع مخرجين من أجيال مختلفة

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مثل بركات، عاطف سالم، حسن الإمام، أحمد ضياء الدين، ثم أشرف فهمي، نادر جلال، محمد عبد العزيز ، ثم جيل الواقعية الجديد كمحمد خان وأحمد يحي ثم جيل الألفية الجديدة كوائل إحسان، وشريف مندور، وأحمد عواض، وأمير رمسيس.

وأضافت ليلي: كان العمل يسيطر علي حياتي أكثر من عائلتي لحبي الشديد له وكان وقتي كله في المعمل لمونتاج النيجاتيف، وهناك ضحايا

لكل تطور يحدث في المجتمع في كل العالم وليس في مصر فقط فمن لا يطور من نفسه يتوقف الزمن به ولن يستطيع أن يساير المجتمع ويجب علي صناع السينما تطوير أنفسهم ومتابعة كل ما هو جديد ودراسته جيدا، والمونتاج يحتاج صبر شديد وهو أمر يتوافر في المرأة أكثر من الراجل حتي أن هيئة تدريس المونتاج في معهد السينما جميعها اليوم من المرأة، وعلاقة المونتير بالمخرجين كانت قائمة علي التفاهم والنقاش وكنا ننصح المخرجين في الكثير من الأوقات للحفاظ علي إيقاع الفيلم لأنها تجربة مشتركة حتي يخرج الفيلم بشكله النهائي في افضل صورة.