محمود حمدان للوفد:"إختراق 2" مفاجأة للجمهور.. ولا أرى نجمًا لـ "شريط 6" غير خالد الصاوي



أستطاع الفنان والمؤلف محمود حمدان أن يضع لنفسه في وقت صغير بصمة مميزة بين شباب جيله، وقدم أعمالًا مميزة أصبحت عالقة في أذهان جمهوره ومحبيه، ما جعله يتعاون من نجوم كبار خلال السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى مشاركته خلال الموسم الرمضاني المقبل بمسلسل "إختراق 2" الذي حقق نجاحًا كبيرًا عقب عرضه الموسم الماضي.



وكشف "حمدان" في حواره لـ "بـوابـة الـوفـد" الجديد في الجزء الثاني من مسلسل "إختراق"، وهل سيلحق العمل بالسباق الرمضاني المقبل أم لا، وما الوقت الذي أستغرقه في كتابه فيلمه الجديد "شريط 6".

وإلى نص الحوار:

كيف جاءت إليك فكرة فيلم شريط 6، ومتى بدأت الكتابة؟

فكرة العمل كانت بالفعل موجودة لدي منذ عامين تقريبًا، بدأت الكتابه عندما تعاقدت مع شركة الإنتاج.

وما الوقت الذي استغرقته في كتابة سيناريو الفيلم؟



في الحقيقة لم يستغرق شريط

6 الكثير من الوقت حيث في شهرًا واحد كنت أنتهيت من كتابة العمل.

هل يوجد نجم طلبته ورفض المشاركة؟



لا، نظرًا لأني لم أرى نجمًا للعمل غير النجم خالد الصاوي الذي بالنسبة لي بمثابة أهم فناني مصر وأثق أن المُشاهد عندما يرى العمل ستكون هذه وجهة نظره أيضًا، ولكن شخصيات النجوم الشباب الذي بجانب الصاوي كنت أرى دور لأحد النجوم الشباب ولكنه وقتها فضل المشاركه بعمل أخر ولكني أثق أنه عند مشاهدته للفيلم سيندم على إضاعته لهذا العمل.

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هل حدث تغييرات فى سيناريو الفيلم؟



لا، لم يحدث تغييرات في السيناريو، فأن النسخة التي كُتبت هي التي تم تصويرها بالظبط.

بعد النجاح الذي حققه مسلسل "إختراق"

الجديد في مسلسل إختراق هو إعتماد العمل على السسبنس والتساؤلات يتم طرحها بالعمل بشكل أكبر من الأكشن، فأن الجزء الأول كانت أحداثه تعتمد على الأكشن.

بالإضافة إلى ذلك فأن هناك أيضًا مشاركة لنجوم مصريين في الجزء الثاني من إخراق.

وهل تتخوف من فكرة وجود جزء ثاني للعمل؟

بصراحة لم أتخوف من فكرة وجود جزء ثانِ نظرًا لأنني شخص يحب التحدي، بالإضافة إلى ذلك فأن التحدي الأكبر بالنسبة لي هو المنافسة على جزء يصبح أقوى من الجزء الأول فقد أجتهدت على مستوى الكتابة أن يصبح بشكل أمثل وأفضل.

هل سيلحق المسلسل في المشاركة بالسباق الرمضاني المقبل؟



من المفترض أن يتم عرض العمل في رمضان 2020 ، وبأذن الله نلحق به ولكن من الممكن أن يتم تصوير نهاية الحلقات في أول أيام رمضان نظرًا لأن العمل لابد من مشاركته خلال هذا الموسم.



ما الجديد لديك خلال الفترة المقبلة؟



استعد لتحضير فيلم جديد من نوعية الأكشن ولكن لم يتم امضاء النجوم على العمل حتى الأن.