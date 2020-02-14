خالد جلال ينعى مدير التصوير شوقي علي محمد

نعى المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، الدكتور شوقي علي محمد، أستاذ التصوير السينمائي، وعميد المعهد العالي للسينما سابقًا، الذى رحل عن عالمنا أمس الخميس، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

قال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، إن الدكتور

شوقى علي محمد، كان له منهجه وأسلوبه المميز، وتتلمذ على يديه أجيال عدة فى معهد السينما، صار الكثير منهم الآن ذات بصمات مميزة فى عالم السينما.

يذكر الدكتور شوقي علي محمد، هو والد الدكتورة سعاد شوقي، رئيس المركز

القومي للسينما، وزوج الدكتورة نجوى محروس، أستاذ الإخراج وعميد المعهد العالي للسينما سابقًا، تخرج في المعهد العالي للسينما عام ١٩٦٦، وسافر إلى موسكو للدراسة، وعاد إلى مصر للعمل بالتدريس بقسم التصوير بمعهد السينما، وشغل منصب رئيس قسم التصوير، ثم وكيل المعهد ثم عميده، ومن أهم الأفلام التي شارك فيها كمدير تصوير فيلم "العصفور، أمهات في المنفى، وإنهم يقتلون الشرفاء، والفضيحة".