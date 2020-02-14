إيهاب فهمي يتولى إدارة المسرح القومي وأيمن عزب للكوميدي

أصدر الفنان خالد جلال، رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، قرارا بتولي عدد من الفنانين الإشراف على فرق البيت الفني للمسرح، حيث تولى كل من الفنان إيهاب فهمي الإشراف على إدارة فرقة المسرح

القومي، الفنان أيمن عزب الإشراف على فرقة المسرح الكوميدي، والفنان خالد النجدي الإشراف على فرقة المسرح الحديث.



بينما تولى الفنان محمد مرسي الإشراف على

فرقة مسرح الإسكندرية، وتم أيضا ندب كل من الفنان محمد رضوان والفنان خالد عبد السلام نائبين للمشرف على فرقة المسرح القومي.



وقد وجه الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح خالص التهنئة لمديري الفرق الجدد متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في مهامهم.