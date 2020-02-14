في عيد الحب.. إيهاب فهمي يتغزل في زوجته والأخيرة ترد

هنأ الفنان إيهاب فهمي، زوجته الفنانة الشابة يسرا وجيه بمناسبة عيد الحب، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك".

ونشر "فهمي" صورة تجمعه بزوجته وعلق عليها قائلًا: "أحلى وأغلى هدية من ربنا لي.. عيد حب سعيد". هدية من ربنا لي.. عيد حب سعيد".

فيما ردت عليه يسرا قائلة "بحبك"، وتفاعل جمهورهم ومحبيهم بالمنشور متمنيين لهم دوام النجاح والتفوق في حياتهم الشخصية والفنية. الشخصية والفنية.

ويذكر أن آخر أعمال الفنان إيهاب فهمي مسلسل "الأخ الكبير" الذي يعرض حاليًا على أحد القنوات الفضائية، ويشاركه البطولة كل من محمد رجب، آيتن عامر، هبه مجدي، محمود حجازي، محمد عز، وفاء سالم، تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج إسماعيل فاروق.

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