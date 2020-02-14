ميرنا وليد - بيروت - فاجأ الممثل اللبناني ​باسم مغنية​ المتابعين عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو من كليب لأغنية سابقة له، شاركته البطولة فيه حينها زوجته شيرين منسى.

وعلّق على الفيديو بالقول:"رغم الظروف الصعبة التي نمر بها.وبمناسبة عيد الحب.أحببت ان أشارككم أغنية مصورة كنت قد صورتها من سنتين أنا وزوجتي شيرين.ولم أعرضها على شاشات التلفزة. لعلها تكون بسمة صغيرة في هذا اليوم.الاغنية ألحان الملحن الجزائري العالمي إيدير".

وأضاف:"ملاحظة: أنا لست مطرب ولا مغني .ولا أدعي امتلاك الصوت الجميل".

ونشر أيضاً مغنية صورة له برفقة زوجته وعلّق عليها بالقول:"Sheeshee I Love you".

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كانت هذه تفاصيل خبر باسم مغنية يفاجئ الجمهور بفيديو كليب مع زوجته لمناسبة عيد الحب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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