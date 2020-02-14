عبير شمس الدين تتفي زواجها من أحد المنتجين

ميرنا وليد - بيروت - نفت الممثلة السورية ​عبير شمس الدين​ زواجها من أحد المنتجين، إذ كتبت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي قائلةً:"أصدقائي وكل المحبين، في الفترة الماضية تم تداول موضوع زواجي من أحد المنتجين، وبما أني كنت حريصة على أن تكون حياتي الخاصة ملكي وحدي التزمت الصمت.. ولكن عندما بدأ الأمر يذهب باتجاهات أخرى قررت الخروج عن الصمت حتى لو كان هذا ليس مبدأي".

وأضافت: "خبر الزواج من هذا الشخص عار عن الصحة ولا يربطني به أي شيء.. وأعدكم يوم سأفكر بالارتباط سأعلن الأمر وأفتخر بالرجل الذي سأختاره، رغم أن مجرد الفكرة غير وارد".

وختمت: "أنا اليوم وهبت حياتي لأولادي فقط ولعملي ومحبتكم.. ويكفيني وجودكم في حياتي لأحقق هذا التوازن...شكراً".

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