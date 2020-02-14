"عيد الحب" يجمع هاني شاكر وريهام عبد الحكيم.. بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان المصري ​هاني شاكر​ والفنانة المصرية و​ريهام عبد الحكيم​ الديو الغنائي "عيد الحب"، عبر القناة الرسمية لشاكر على "يوتيوب"، إحتفالًا بعيد الحب.

الأغنية من كلمات أحمد شتا، ألحان وليد منير، توزيع ومكساج أسامة كمال.

وتقول كلمات الأغنية: "عيد الحب.. الإحساس بالحب..نعمه انا حاسس بيها .. حاجه تدفي القلب..وانا عايش معانيها .. أجمل لحظه لقلبي..لما بلاقي حبايبي .. واما بشوفهم جنبي..والفرحه في عنيهم .. طول ماحبيبتي معايا..بلقي الدنيا حكايه .. راحتي في صحبة وعيلة..لمابكون وسطيهم .. عيد الحب ده أجمل عيد.....احساس ومشاعر بتزيد .. عيد احلام في كل عام....حب يخلي الكل سعيد".

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