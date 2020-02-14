أمل عرفة تختار هذا الشخص لتعايده في عيد الحب-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - لم تفوّت الممثلة السورية ​أمل عرفة​ عيد الحب، دون أن تحتفل به على طريقتها الخاصة، وكان لافتاً إختيارها لوالدها الراحل لتعايده بهذه المناسبة، مشيرةً إلى أنه الحب في حياتها.

ونشرت صورة له عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، وعلّقت بالقول:"بي....أنت الحب الله يرحم روحك حبيبي".

ومن ناحية اخرى، كانت نشرت عرفة الاعلان الدعائي لمسلسل "حارس القدس"، وظهرت فيه وهي تمشي بحيّ مدمّر، وعلقت :"برومو مسلسل حارس القدس بشخصية ريما، الدنيا غير دنيا وحلب غير حلب اللي منعرفها.. الحقيقة غير الصور اللي كنا نتفرج عليها.. الحقيقة بتخوف وبتبكي".

والجدير ذكره ان أمل عرفة كانت قد انضمت رسمياً إلى قائمة أبطال مسلسل "شارع شيكاغو"، من تأليف وإخراج سليمان عبد العزيز، والمقرر تصويره خلال الأيام المقبلة في دمشق.

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