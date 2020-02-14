أحمد العقاد يطلق أغنيته الجديدة "بحبك انا"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - أطلق الفنان اللبناني ​أحمد العقاد​ أغنيته الجديدة بعنوان "بحبك أنا" عبر "يوتيوب"، وذلك لمناسبة عيد الحب، وهي من كلمات محمد النقوزي ، ألحان أحمد العقاد ، توزيع ماجد ضاهر أما الكليب من إخراج أحمد نعناعة .

يشار إلى أن الفنان أحمد العقاد كان طرح خلال الفترة الماضية عدة أغنيات هي "فرقونا"، "رحلة موت"، "عم بنساكي".

هذا وعلى صعيد التلحين، كان تعاون العقا مؤخراً مع الفنان اللبناني ريان بأغنية "قرارك صح"، والفنان ليال خوري بأغنية "ضلي اضحكي"، وأغنية "هزة أرضية" للفنان السوري محمد المجذوب.

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