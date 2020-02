سام سميث يطرح أغنيته الجديدة To Die For

ميرنا وليد - بيروت - طرح النجم ​سام سميث​أغنيته الجديدة "To Die For" اليوم.

وكتب سام تعليقاً على الأغنية :"سكبت قلبي وروحي في هذه الأغنية".

وكان قد أعلن سام أن ألبومه الثالث في مسيرته To Die For، سيطرحه في 1 أيار/مايو .

الجدير ذكره ان سام سميث اطلق مؤخرا أغنية تحمل عنوان I Feel Love ، وهي النسخة الحديثة من أغنية Donna Summer التي تعود لعام 1997.

وتأتي هذه الأغنية بعد الأغنية السينغل لسام وهي How Do You Sleep وأيضاً أغنيته مع نورماني Dancing With a Stranger.