ميرنا وليد - بيروت - طرح النجم ​سام سميث​أغنيته الجديدة "To Die For" اليوم.

وكتب سام تعليقاً على الأغنية :"سكبت قلبي وروحي في هذه الأغنية".

وكان قد أعلن سام أن ألبومه الثالث في مسيرته To Die For، سيطرحه في 1 أيار/مايو .

الجدير ذكره ان سام سميث اطلق مؤخرا أغنية تحمل عنوان I Feel Love ، وهي النسخة الحديثة من أغنية Donna Summer التي تعود لعام 1997.

وتأتي هذه الأغنية بعد الأغنية السينغل لسام وهي How Do You Sleep وأيضاً أغنيته مع نورماني Dancing With a Stranger.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سام سميث يطرح أغنيته الجديدة To Die For لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.