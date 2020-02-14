ميرنا وليد - بيروت - إنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو يظهر إلقاء القبض على الرجل، الذي هدّد الفنانة اللبنانية نانسي عجم وزوجها الدكتور فادي الهاشم، بالقتل، ثأراً لمحمد موسى المقتول في حادث إقتحام منزل العائلة.

وفي تطورات القضية، فقد وافق القضاء اللبناني على طلب عائلة السارق، الذي قتل في منزل العائلة، محمد موسى، بتشكيل لجنة لإعادة تشريح الجثة، تضم طاقم طبي سوري الى جانب أطباء لبنانيين.

وتقدمت عائلة موسى بطلب للنيابة العامة في جبل لبنان، بهدف إعادة تشريح الجثة مرة ثانية، وإستخراج الرصاصات التي أصابت جسده، لأنه لا زالت لدى العائلة شكوك حول الحادثة، وتأمل في أن تتوصل الى إيجابات واضحة بالنسبة اليها، بعد تشريح الجثة بوجود طاقم طبي سوري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إلقاء القبض على الرجل الذي هدّد نانسي عجرم بالقتل.. بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.