تراند اليوم : مدحت العدل يقاضي شركة أوبر بسبب الأعتداء علي حقوق الملكية

قاضى المؤلف والسيناريست والشاعر المصري، مدحت العدل، شركة “أوبر” الأمريكية للنقل الجماعي، بعد عرض أحدث إعلاناتها التجارية عبر شبكة الإنترنت.

وأعرب “العدل” في بيان رسمي صادر عن محاميه حسام لطفي، عن “أسفه في تورط الشركة بإعلانها عن النقل الجماعي، في التعدي على حقوقه كمؤلف لفيلم “صعيدي في الجامعة الأمريكية” ومبدع للشخصية المحورية فيه التي جسدها الفنان محمد هنيدي في الفيلم والإعلان، مستخدما جمل حوارية من الفيلم نفسه”، بحسب صحيفة “الشروق” المصرية.

كما لفت مدحت العدل إلى أن “الشركة استخدمت أغنية من تأليفه، قام بأدائها الفنان، محمد هنيدي، في فيلم “همام في أمستردام”، وأن ذلك قد تم دون ترخيص كتابي مسبق منه كمؤلف”، مضيفا أنه “تم التواصل مع الشركة العالمية وإخطار الجهات المعنية بما تم من تعد يعاقب عليه القانون بالحبس والغرامة وغلق المنشأة المتعدية، ومصادرة مواد التعدي، ونشر الحكم بالإدانة على نفقة المحكوم عليه، دون إخلال بالتعويضات المدنية المستحقة”.

وأضاف البيان: “أطلعت الإدارة المركزية الرقابة على المصنفات السمعية البصرية بشئونها، وكذلك المجلس الأعلى للإعلام، وحرر محضر لدى شرطة الإنترنت، باعتبار أن الإعلان متاح على الموقع الإلكتروني لشركة “أوبر”، ويتضمن تعديا صارخا على حق المؤلف، إذ حرصت الشركة على اقتباس كامل الإعلان من أفلام سينمائية ثلاثة، وهي “صعيدي فى الجامعة الأمريكية”، و”جاءنا البيان التالي”، و”فول الصين العظيم”، في سابقة خطيرة لشركة عالمية واجب أن تحترم الحقوق وتردها إلى أصحابها.

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من ناحيتها، ردت شركة “أوبر”، على بيان السيناريست مدحت العدل، والذي أوضحت فيه موقفها من الاتهام الموجه إليها.

وجاء في البيان: “بالإشارة إلى البيان الإعلامي المنشور بشأن الادعاء باعتداء شركة أوبر على حقوق الملكية الفكرية الخاصة بفيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية، أو أي فيلم آخر، فإن شركة أوبر تود أن تعرب عن كامل تقديرها واحترامها لحقوق أى كاتب أو مؤلف، وتؤكد كامل حرصها واحترامها للأحكام والقوانين بجمهورية مصر العربية” .

وتابعت: “كما وقامت الإدارة القانونية بشركة أوبر، وكذلك المستشار القانوني الخارجي للشركة بدراسة الموضوع، وقامت أيضا بالتنسيق مع المستشار القانوني للطرف المدعي، وذلك للوقوف على ملابسات الموضوع وإنهائه في أسرع وقت ممكن، حرصاً على مصلحة جميع الأطراف وإعلاءا لاحترام القانون وإعمالا لأحكام”.