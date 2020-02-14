تراند اليوم : بطة بلدي .. ليلي علوي تحتفل بعيد الحب علي طريقتها الخاصة – صورة

حرصت الفنانة ليلي علوي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى الانستجرام، بصور جديدة لها و علقت قائلة “Happy Valentine’s day everyone.. كل عيد حب وانتوا طيبين ويارب دايمًا مع اللي بتحبوهم”.

وخطفت ليلي علوي الأنظار فى الصورة بإطلالة جذابة، حيث ارتدت فستان قصير يصل إلى حدود الركبة وذي أكمام طويلة، ويتسم التصميم باللون الأسود الذى لا يحمل أي نقوشات.

وانتعلت ليلي علوي حذاء أنيق ذا كعب عالى باللون الأحمر، و لم تتكلف فى ارتداء الاكسسوارات لأنها اعتمدت على البساطة.

واعتمدت ليلي علوى على خصلات شعرها المموج، ووضعت مكياجا جذابا متناسقا مع لون بشرتها، وكشف عن جمالها.