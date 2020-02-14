تراند اليوم : لسة بخيرها .. نيرمين الفيقي تجنن الشباب عليها – صورة

نشرت الفنانة نرمين الفقى صور لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى ” انستجرام “.

وعلقت ترمين الفقى قائلة ” Happy Valentine day???? “.

وظهرت نرمين الفقى ب اطلالة جذابة ولقيت الصور ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات كالاتى :وانتى طيبه ياست الكل والله…كل عيد وانتي قمر يا قمر❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️…دايما متميزة ومتألقه كل سنه وانتى طيبه…منوره الدنيا كلها يا فنانه.

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يُذكر أن آخر مشاركات الفنانة نرمين الفقى الدرامية مسلسل “أبو العروسة” الذى حقق نجاحًا كبيرًا فور عرضه على مجموعات قنوات DMC .