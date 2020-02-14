صور: وسام بريدي ينشر صورة لريم سعيدي ويكشف سرا عنها



بمناسبة يوم الحب، نشر الإعلامي وسام بريدي، صورة لزوجته عارضة الأزياء التونسية ريم سعيدي قال إنها من موعدهما الاول.



وكشف سرا عن الصورة قائلا إنه التقطها لها في أول موعد غرامي جمعهما، ويومها قال لها اريد ان تصبحي زوجتي.

ريم السعيدي

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من جهة اخرى، ردت ريم بقسوة على احدى المتابعات، التي علقت على نشر ريم صورة لها في المطبخ مع طفلتها الرضيعة، حيث كانت تطبخ، واتهمتها المتابعة باستغلال ابنتها للدعاية، فسألتها ريم اين رأيت دعاية في الصورة؟ هل هي دعاية للطناجر؟ او دعاية للملح؟



وعندما عاتبتها المعلقة على ادخال طفلة إلى المطبخ لتشم روائح الطعام قالت ريم: اريد ان يكون نفسها طيب في الطبخ كوالدتها.