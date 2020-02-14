صور: كايلي جينر بإطلالة مثيرة في عيد الحب وحبيبها السابق غاضب منها



نشرت العارضة العالمية كايلي جينر صورتين لها بملابس حمراء بمناسبة يوم الحب، ولم تفصح عن اسم الشخص الذي قضت معه ليلة العيد.



إلى ذلك، ‏كشف مصدر مقرّب لـPeople أن حبيب كايلي السابق ووالد ابنتها ترافيس سكوت "لم يكن سعيدًا" عندما علم أن حبيبته السابقة تخرج مع رجال آخرين.

كايلي جينر

وقال المصدر "كان يريد حماية كايلي. لم يكن سعيدًا على الإطلاق عندما خرجت كايلي مع دريك في نوفمبر الماضي".

Advertisements



وكانت كايلي قد اعلنت في شهر اوكتوبر من العام الماضي، أنها انفصلت عن حبيبها بسبب وجود مشاكل بينهما، إلا أن انفصالهما ليس نهائياً بخاصة مع وجود ابنتهما ستورمي.

وبحسب موقع The People، ثمة أزمة ثقة بين الثنائي وقد نشأت مشاكلهما من طبيعة حياتهما وأعمالهما. وقالت المصادر إن كايلي وترافيس اتفقا على عدم اللجوء إلى محامٍ لتقسيم الحضانة بينهما بالتساوي بخاصة أن كلاهما مستقل مادياً ولا يتطلّب من طرف الإنفاق على الطفلة بمفرده.

وتابع الموقع أن الانفصال جاء ودّياً وبالتفاهم بين الطرفين، إلا أن طبيعة حياة ترافيس سكوت دائم التنقل بين الحفلات، بعيداً عن كايلي جينر التي تمتلك علامة تجميل تجعلها أيضا منشغلة تؤثر سلباً على ابنتهما ستورمي، فبالرغم من الحضانة المشتركة بالتساوي قد يجعلها هذا الاتفاق ترافق والدتها أغلب الأوقات لابتعاد والدها سكوت عن المدينة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ علاقة كايلي وترافيس بدأت في أبريل 2017.