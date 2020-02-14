فيديو..عمرو أديب: براد بيت لا يستحق الأوسكار وجوكر فيلم ممل وممثله سيء



لا تزال تصريحات الإعلامي عمرو أديب عن جوائز الأوسكار وتعليقه على النجوم الفائزين يثير الجدل، بين من اعتبر انها آراءه وتعبر عنه، وبين ما رأى فيها محاولة للفت النظر على طريقة خالف تعرف.



فقد علق اديب على حصول الممثل الأمريكي «براد بيت» على جائزة الأوسكار قائلًا : «عايز أقولكم رأيي المتواضع بس ماتزعلوش مني وابقوا شوفوا الأفلام واحكموا، أنا شوفت الفيلم بتاع براد بيت؛ أنا رأيي أن براد بيت مايستحق و «دي كابريو» كان بيمثل أحسن منه كتير، رأيي إن «براد بيت» ماممثلش «بنكلة» في الفيلم دة، مضيفًا «أنا ماعرفش ليه الراجل دة خد الجايزة».

وعن فوز بطل فيلم «The joker» بالجائزة ، علق عمرو أديب أثناء تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء الإثنين، بأنه «ممل جدًا»، مضيفًا أن بطل الفيلم «خواكين فينيكس» «ممثل غير جيد».

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بطل فيلم جوكر

وأضاف: «أنا بقولكم ذوقي الشخصي روحوا اتفرجوا على الجوكر والفيلم التاني دة ولو كملتوا الـ 2 يبقى أنا مابفهمش حاجة».

وحصل الممثل الأمريكي «براد بيت» على الأوسكار، لأول مرة في تاريخه، على جائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم «Once Upon a Time in Hollywood».

كما فاز «خواكين فينيكس»، بطل فيلم «The joker»، بالجائزة كأفضل ممثل عن دوره في الفيلم.

