

استقبل المغني الاسباني إنريكي إغليسياس وحبيبته لاعبة التنس الروسية آنا كورنيكوفا طفلتهما الثالثة، ونشرا صوراً معبرة أرفقاها بتعبير "شمسي المشرقة"، وأعلنا أن موعد الولادة كان في 2020/1/30.

وكانت آنا قد نجحت في إبعاد خبر حملها عن الصحافة، فلم يكشف الخبر إلا قبل أيام من ولادتها طفلتها الجديدة. إقرئي أيضًا: القبض على والد ليندساي لوهان لتعنيفه زوجته يكشف سجلّه الحافل بالجرائم الشرطة الأميركية تعتقل والد ليندسي لوهان.. فما تهمته؟ Advertisements

يذكر أن إغليسياس وكورنيكوفا هما أبوان لتوأمين يبلغان من العمر عامين، واسماهما لوسي ونيكولاس. أنريكي إيغليسياس مع ابنته

ورغم علاقتهما الطويلة (17 عاماً)، لم يتزوج الحبيبان، وسبق واعترف إغليسياس بأنه يشعر بأنه وكورنيكوفا متزوجان رغم عدم تجديدهما عهد الزواج.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور: أنريكي إيغليسياس وأنا كورنيكوفا يرزقان بطفلهما الثالث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.