تطور خطير في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم سيغير مجرى التحقيقات



شهدت قضية قتيل فيلا الفنانة نانسي عجرم السوري محمد الموسى، تطورات جديدة مساء أمس الخميس قبل أسابيع من موعد الجلسة المقرر في ١٠ مارس المقبل.



فقد أعلنت المحامية رهاب بيطار، وكيل أسرة محمد الموسى، على حسابها عبر "تويتر"، أنها تقدمت بطلب تشكيل لجنة من أطباء شرعيين لإعادة الخبرة الطبية، وافق القاضي منصور على تعيينها.

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كما أشارت إلى أنه ‏سيرافق الأطباء الشرعيين، طبيب شرعي سوري، أثناء فحص الجثة.

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وكتبت بيطار "لقد تقدمنا بطلب تشكيل لجنة من أطباء شرعيين لإعادة الخبرة الطبية وقد وافق القاضي منصور على تعيينها هذا وسيرافق الأطباء الشرعيين طبيب شرعي سوري اثناء فحص الجثة".

نانسي عجرم وزوجها



وفي ذات السياق، تقدمت أسرة القتيل محمد الموسى "بطلب للنيابة العامة في جبل لبنان من أجل تشريح الجثة، واستخراج الرصاصات التي أصابت جسده، بسبب شكوك لديهم يأملون أن تشريح الجثمان يوضحها"، وذلك حسب قناة "العربية".



وقالت مصادر مطلعة على القضية إن "عملية تشريح الجثة تنتهي هذا الأسبوع على أن يتم تسليمها لاحقا إلى عائلة القتيل من أجل دفنها في مسقط رأسه في سوريا".

